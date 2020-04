Cernobbio: altri 16 positivi, il sindaco invita a stare a casa

Oggi, 11 aprile 2020, l' ATS segnala che a Cernobbio i casi di positività a tampone sono in totale sedici.

«Per fortuna -commenta il sindaco Matteo Monti in una lettera ai cittadini- si tratta di numeri contenuti e che non sembrano aumentare. Tante persone sono in via di guarigione. A tutti inviamo i nostri auguri e confermiamo di essere a disposizione per ogni eventualità. Abbiamo già espresso il nostro cordoglio alle famiglie che hanno perso i loro cari.

Questo pomeriggio con Don Stefano siamo stati nei quattro cimiteri e abbiamo recitato una preghiera per ricordare tutti i nostri defunti: un momento simbolico, a nome dell'intera cittadinanza che non può recarvisi di persona.

Nei giorni scorsi gli operai del comune e alcuni volontari si sono occupati della pulizia e della manutenzione del verde nei cimiteri: grazie di cuore! Abbiamo posato anche delle ciotole di fiori in ricordo dei nostri morti e soprattutto di chi è venuto a mancare in questo tragico momento». Il primo cittadino invita quindi a stare tutti a casa per le giornate di Pasqua e Pasquetta e di vedere questi giorni come qualcosa di positivo, cercando nelle piccole cose (la tranquillità, il silenzio, le splendide fioriture primavetili) la positività.



«Dobbiamo resistere e restare a casa ancora fino agli inizi di maggio.

Ricordate che ognuno deve fare la sua parte!

Mi raccomando … non andate in giro. Non si può fare diversamente se vogliamo porre fine all'epidemia e per questo anche i controlli delle forze dell'ordine saranno intensificati».

