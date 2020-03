Documenti di identità: a Como e provincia prorogata la data di scadenza

Tutti i documenti d'identità già scaduti o in scadenza nei prossimi giorni non avranno bisogno di essere rinnovati fino al 31 di agosto. La loro validità è infatti prorogata fino alla fine dell'estate per tutti i servizi che riguardano il nostro paese. Resta invece valida la data di scadenza riportata sui documenti ai fini dell'espatrio, non sarà quindi possibile recarsi in paesi stranieri che prevedano l'esibizione del documento senza rinnovarlo.

La misura è stata presa in via preventiva, per evitare di congestionare gli uffici dell'anagrafe e risulta particolarmente utile nel comune di Como, dove proprio questi spazi comunali sono stati scelti per accorpare tutti i servizi, essendo gli unici dotati di vetro.