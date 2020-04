Cantù come Erba: acquisto minimo di 8 prodotti per la spesa e lo scontrino va conservato

Cantù come Erba. Anche i canturini dovranno contare i pezzi nelle buste della loro spesa. Non meno di 8, come a Erba, intesi come pezzi/colli/confezioni per ogni singolo scontrino. Lo scontrino dovrà essere conservato per poter verificare data e orario dell'acquisto, in caso di controllo. Esistono delle eccezioni, come per esempio gli acquisti in farmacia, ferramenta e apparecchiature informatiche. Vi lasciamo a questo link l'ordinanza comunale completa, con tutte le liste di prodotti. Questa misura temporanea sarà valida fino al prossimo 3 maggio.

