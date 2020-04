Cantù, il comune contro il lavoro 'in nero' di estetisti e parrucchieri abusivi a domicilio

In questo periodo di quarantena, si sa, i negozi sono stati per lo più chiusi, fatta eccezione per i supermercati e poche altre tipologie. Ma evidentemente qualcuno non segue le restrizioni alla lettera e cerca di accedere ad alcuni servizi in maniera abusiva, magari ricevendo il presunto parrucchiere o estetista ( forse senza gli adeguati attestati e/o non in regola) direttamente a domicilio.

Il comune di Cantù però tramite un comunicato di oggi, 29 aprile, ci tiene a disincentivare il lavoro in nero e le attività abusive, non solo per una questione economica ma anche e sopratutto per non mettere a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini. Vi riportiamo il testo integrale:

«L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a non richiedere servizi di barbiere, estetista o parrucchiere esercitati da figure abusive al proprio domicilio o al domicilio del soggetto erogante.

Il Comune di Cantù è contrario ad ogni tipo di attività illegale o irregolare. Dalla fine di febbraio, molte attività commerciali canturine hanno dovuto chiudere, nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si tratta di una decisione obbligata, alla quale abbiamo dovuto aderire. Sono trascorsi ormai 2 mesi, da questa dolorosa scelta e vogliamo mostrare vicinanza a tutti gli esercenti regolari e certificati.

Oggi più che mai, è necessario essere solidali e rispettosi delle leggi: richiedendo le suddette prestazioni, erogate da personale non certificato, si mettono a rischio la salute e la solidità economica dell’intera comunità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comunicato è firmato dal vicesindaco, Giuseppe Molteni.