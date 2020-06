Cantù: assembramento fuori da un negozio di cibi orientali. Titolare multato e attività sospesa

Ieri, 5 giugno, gli agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale di vendita al dettaglio Asian Alimentari di Cantù. Si tratta di un cittadino del Bangladesh, regolare sul territorio nazionale.

Fuori dal negozio stazionavano una quindicina di persone non distanziate fra loro di almeno un metro, come invece dovrebbe essere in base alle misure di distanziamento sociale.

In più, ispezionando il locale, i poliziotti hanno anche scoperto che il titolare non rispettava l’obbligo di misurazione della temperatura da parte di chi entrava e sulle pareti non erano esposte le informazioni anti-contagio per la clientela, invece obbligatorie.

Per questi motivi, oltre alla sanzione, gli agenti hanno anche sospeso l’attività sospesa per 5 giorni.

Nelle prossime settimane le forze di polizia, fanno sapere dalla questura, effettueranno ulteriori controlli sugli esercizi della provincia.

