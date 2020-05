Canton Ticino, zero contagi e zero decessi

Dopo oltre due settimane dalle prima ripartenza, avvenuta lo scorso 27 aprile, il Canton Ticino ha registato ieri per la prima volta dall'inizio della pandemia zero contagi e zero decessi. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, non ci sono stati nuovi contagi da coronavirus, le persone positive restano così ferme a 3.268. Per il secondo giorno consecutivo, inoltre, non si registrano nuovi decessi.

Una notizia straordinaria anche in funzione di un ritorno alla normalità, ieri hanno riaperto anche le scuole, sempre più vicino e programmato senza proclami ma con grande responsabilità. Finita sotto lockdown una settimana dopo la vicina Lombardia, la Svizzera ne esce prima. Pur evitando di fare paragoni per tante ragioni, non c'è dubbio che l'emergenza coronavirus sia stata affrontata, anche in considerazione del continuo affluso di frontalieri in Canton Ticino, nel migliore dei modi possibili. E i risultati ottenuti fin qui lo dimostrano. Mentre in Lombardia, con scuole e negozi ancora chiusi, si invocano invece i nuclei antiassembramento. Due mondi confinanti eppure mai così distanti.