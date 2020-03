Como, sospese le attività nei cantieri

La emergenza sanitaria in atto sta condizionando anche il settore dei lavori pubblici. Non essendo possibile garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri e nel rispetto delle normative vigenti, le imprese impegnate per il Comune di Como nei diversi cantieri edili e stradali, già operativi o di prossima apertura, hanno temporaneamente sospeso le attività in corso.

Rimangono operative le sole attività connesse con gli interventi urgenti e di emergenza.

Il Comune di Como è impegnato a monitorare la situazione dei singoli interventi, così da poter riavviare le attività non appena verranno a cessare le criticità che hanno portato alla interruzione.

