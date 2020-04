Camiceria di Como realizza mascherine in tessuto per aiutare la Croce Rossa

Garuffo Camicie, la nota camiceria di Como, non è rimasta con le mani in mano durante questa terribile emergenza del Covid-19.

Dal 10 aprile è possibile acquistare sul sito www.garuffocamicie.com un box da 10 mascherine, prodotte dalla stessa camiceria, che verranno spedite direttamente a casa entro qualche giorno. Il ricavato verrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Como. Il costo del box è di 49euro. Un bellissimo gesto che permette di proteggersi e allo stesso tempo fare del bene alla comunità. La storia di questa azienda passa da Tavernerio (CO), dove, oltre al magazzino, venne aperto il primo punto vendita alla fine degli anni 90. Con l'andare del tempo nel 2011 Garuffo apre il suo negozio nel cuore di Como. Ed infine nel 2014 apre anche a Lipomo. Un'azienda del territorio e per il territorio, che va in aiuto dellla Croce Rossa di Como e trasforma le sue competenze per creare mascherine (sul sito tutti i dettagli).

