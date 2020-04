Come richiedere i buoni spesa del Comune di Como

La Giunta del Comune di Como oggi pomeriggio ha deliberato in merito alle modalità di erogazione delle risorse per fronteggiare l'emergenza alimentare di cui all’ordinanza 658 del 30 marzo 2020 della Protezione Civile.

Coloro che intendono presentare domanda per l'assegnazione dei buoni spesa, possedendo i requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, devono compilare l'apposito modulo e inoltrarlo al Comune.

È possibile inviare la domanda via email all'indirizzo buoni2020@comune.como.it oppure tramite l'applicazione Whatsapp al numero 3475889102. Tale modalità rende più agevole l'inoltro in questo periodo di forte limitazione degli spostamenti. Per chi non è dotato di strumenti informatici, il Comune consente di presentare la domanda contattando i Servizi Sociali ai seguenti numeri: 031.252228 o 031.252061 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

I requisiti

Costituiscono requisiti di Accesso:

- Essere residentenel Comune di Como;

- aver subito una consistente riduzione delle entrate economiche a seguito dei provvedimenti restrittivi per emergenza Covid-19;

- detenere alla data di presentazione della domanda un patrimonio mobiliare derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni...) non superiore a € 2mila per il nucleo composto da una sola persona, incrementato di € 1.000 per ciascunulteriore componente e comunque non oltre € 5mila ;

- non essere beneficiario di alcun tipo di sostegno al reddito, anche sotto forma di esenzione, erogato da Stato, Regione Comune o altro Ente pubblico, (Reddito di Cittadinanza/REI, Carte Acquisti, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione, Bonus comunale/regionale);