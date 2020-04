"Uniti ce la faremo": il video dei vigili del fuoco per augurare a tutti buona Pasqua

Lo fanno per augurate a tutti buona Pasqua, per regalare un sorriso a chi è chiuso in casa nonostante sul Lago di Como ci siano 26 gradi. Ma i vigili del fuoco vogliono anche ribadire un concetto e lo fanno grazie alle immagini dei loro interventi, tra fiamme e sanificazione dei luoghi pubblici: “Noi ci siamo sempre, ma se volete aiutarci e aiutarvi, anche a Pasqua state a casa”. E in fine un hashtag diventato virale: #uniticelafaremo.

