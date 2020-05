Infermieri e operatori comaschi: premio fino a 1250 euro nella busta paga di giugno

È il frutto di un accordo raggiunto fra Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali. Infermieri e operatori sanitari riceveranno un bonus una tantum nella busta paga di giugno del valore massimo di 1.250 euro, in base alle ore di lavoro nei reparti covid degli ospedali lombardi: "Le risorse – spiega il presidente Fontana - verranno distribuite a seconda del livello di coinvolgimento del personale nella lotta al coronavirus".

Ad oggi in tutto Regione Lombardia ha messo a disposizione 223 milioni di euro in incentivi per il personale sanitario. Di questi, 100 milioni sono andati alle Risorse Aggiuntive Regionali (il particolare riconoscimento stanziato per tutti i dipendenti del comparto sanitario - infermieri, tecnici e amministrativi - indipendentemente dal profilo e dalla qualifica), mentre 123 milioni sono andata a riconoscimenti speciali una tantum destinati ai lavoratori dei reparti covid, come nel caso del bonus infermieri.

In queste ore, l'assessore Gallera sta incontrando i rappresentanti della dirigenza medica per valutare un provvedimento simile anche con i loro aderenti.

