Coronavirus, nel Comasco solo sette nuovi positivi, diminuiscono i ricoverati in Lombardia

Como prosegue stabile, con solo sette nuovi contagi per coronavirus registrati oggi, 10 giugno 2020 (ieri erano 11).

Tutte le province confermano la curva stabile-discendente della pandemia, essendo sotto i dieci casi. Zero nuovi positivi a Sondrio. In generale in Lombardia a fronte di 9.305 tamponi sono state trovate 99 persone positive (il totale lombardo è arrivato a 90.680). La situazione nelle terapie intensive della Regione è pressoché stabile: attualmente ospitano 98 pazienti, due in più di ieri. Diminuiscono, invece, i ricoverati nei reparti degli ospedali: sono 2.656, 95 in meno rispetto a martedì. I morti per Covid-19 di oggi in Lombardia sono 32 persone, il totale è salito a 16.349.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery