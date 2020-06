Bollettino coronavirus, a Como un solo nuovo caso: 'minimo storico' di numero di tamponi effettuati

Tanto belli, forse troppo, i dati dei nuovi casi di Covid-19 in Lombardia di oggi, 1° giugno.

A Como si è registrato solo un nuovo caso.

Lodi e Mantova segnano addirittura zero nuovi contagi e tutte le province lombarde sono sotto i dieci casi. Bisogna però considerare, come sempre, il numero dei tamponi eseguiti: 3572 contro i 15.000 che di media, negli ultimi giorni, venivano effettuati.

Il dato che riguarda i nuovi contagi di lunedì 1° giugno può essere letto però in questo modo: i positivi sono stati +50 (1,4% in rapporto con i tamponi giornalieri, ieri era 1,7%).

In linea generale, stando ai dati ufficiali della Regione Lombardia, attualmente ci sono 20.861 (-135 rispetto a domenica). Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a lunedì è di 89.018. Le vittime complessive nella nostra regione ammontano ora a 16.131.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery