Bennet: niente code per infermieri, Croce Rossa e operatori sanitari

Bennet, la famosa catena di supermercati, molto presente anche nel territorio comasco, ha preso delle decisioni per aiutare sia i suoi collaboratori che i clienti in questo difficilissimo periodo storico, stravolto dal coronavirus. Cominciamo dai clienti.

Bennet ha pensato a coloro che, in questo momento, necessitano di un canale preferenziale per poter fare più velocemente la spesa.

Si stanno perciò creando delle corsie dedicate in ogni punto vendita del territorio per gli appartenenti alle associazioni come la Croce Rossa Italiana, per gli infermieri, i volontari, gli Enti locali come i Servizi sociali, e gli operatori sanitari in genere. Questo per cercare di fornire un servizio più veloce a queste persone senza dover fare lunghe code, come spesso accade a causa dei doverosi controlli e delle misure di sicurezza richieste dal Governo. Chiaramente bisognerà avere un documento o un'attestazione che comprobi l'appartenenza a una di queste categorie.

La scelta di Bennet, in questo senso, è volta a stabilire un contatto reale e concreto con le varie realtà del territorio, coinvolte in prima linea in questa lotta contro il Covid-19.

Inoltre Bennet ha deciso di essere ancora una volta vicina ai suoi 7.000 collaboratori, attivando per loro una polizza assicurativa che prevede un particolare programma di assistenza in caso di positività al virus.

