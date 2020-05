Angela del Caffè di via Luini: "La mia proposta al comune sui parcheggi per aiutarci nella ripartenza"

I bar, infine, saranno aperti, dal 18 maggio. Con tutte le precauzioni, le distanze e le norme del decreto. Ci vorrà del tempo per riabituare la gente a riprendere le vecchie abitudini. Per tutti noi, commercianti e cittadini, il periodo di lockdown ha creato grossi stress e in qualche caso anche traumi. Ma è ora di ricominciare. Certamente le linee guida del decreto, anche se fatte solo ed esclivamente per il bene della popolazione e per contenere i contagi, possono penalizzare qualche attività: in base alla grandezza, ai numeri dei tavoli e al numero del personale necessario. Angela Cuomo, proprietaria del Caffè & Caffè, in via Luini 27 a Como, ha avuto una bella idea, che vorrebbe proporre al comune.

«Si potrebbe dimezzare il costo del parcheggio, spiega Angela, ad esempio in Piazza Roma, normalmente adibito allo stop dei pullman dei turisti. Dal momento che quest'anno non ci saranno, o comunque saranno in numero molto ridotto, far pagare meno il parcheggio a chi vuole fare un giro in centro, bere un caffè o mangiare un gelato, potrebbe essere un ottimo incentivo per aiutare la ripresa dell'economia locale, specie di bar e ristoranti che sono state tra le attività più colpite. Oppure, come fanno già in alcuni parcheggi a pagamento, presentando lo scontrino di un acquisto in zona, ridurre un minimo la tariffa. Capisco, ci mancherebbe, che il comune ha le sue spese, e magari renderli gratuiti sarebbe impossibile, ma un piccolo "sconto" o ribasso, aiuterebbe molto tutte le attività, specie quelle centrali».

Angela Cuomo è comunque contenta di questo passo avanti verso la normalità. Speriamo la sua proposta venga presa in considerazione.