Aziende comasche: ecco il portale per scoprire finanziamenti e novità normative

Lo scopo del nuovo portale è quello di fornire alle aziende comasche uno strumento efficace, semplice nella consultazione e nella ricerca, per avere informazioni immediate e pratiche sul proprio settore economico, sui finanziamenti durante l'emergenza coronavirus, sulle novità normative volute dagli ultimi decreti e sulle possibilità in quanto a cassa integrazione e bonus fiscali.

Lo scopo è quello di aiutare le imprese a dipanarsi in una realtà economica e normativa straordinaria, che si è fatta via via sempre più complessa. Per aiutare la ripresa delle aziende dopo l'emergenza economica, le possibilità sono infatti molte: sul portale basta selezionare l'attività che si svolge e la zona in cui viene esercitata, per vedere l'elenco delle misure in vigore e da lì avere informazioni su come accedervi.