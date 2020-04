Il bel gesto di Autoviemme: un veicolo alla Protezione Civile di Como

Autoviemme Como ha affidato alla Protezione civile di Como un’auto che potrà essere utilizzata per consegnare beni di prima necessità a domicilio, in particolare per dare un sostegno ai cittadini in difficoltà durante questa emergenza sanitaria.

Si tratta di una Peugeot Expert, un veicolo adatto alla funzione che dovrà svolgere per dimensioni e capacità di carico, in comodato d’uso gratuito fino a quando sarà necessario. La concessionaria ha voluto in questo modo dare il proprio contributo all’amministrazione e a tutta la comunità, nell’ottica di affrontare questo momento con l’impegno di tutti.

