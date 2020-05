Addio autocertificazione: dal 3 giugno non sarà più necessaria per spostarsi in Italia

Le autocertificazioni sono state senz'altro un simbolo di questo periodo che ha visto il Covid-19 stravolgere le nostre vite. Il modulo di autocertificazione è cambiato molte volte (almeno 4), e ci sono state varie discussioni su come compilarlo: cartaceo, online o direttamente al posto di blocco. Ci si è chiesti se fosse necessaria mille volte. L'abbiamo stampata, scaricata e anche un pò odiata.

All'inizio serviva per tutti gli spostamenti, anche nella stessa città o regione, dal 18 maggio solo per gli spostamenti fuori dalla propria regione. Prima solo per lavoro o comprobate necessità, poi si è aggiunta la voce "visita ai congiunti" (della stessa regione). E qui, alla voce congiunti, si è aperto un mondo: chi è il congiunto? Perchè posso andare a trovare mia zia che non sento da 10 anni e non la mia migliore amica?

Pazienza, per il bene comune abbiamo passato anche questa. Ora sembrerebbe che dal 3 giugno, potremo muoverci tra le varie regioni italiane senza bisogno di nessuna autocertificazione.

Abbiamo ancora delle norme da seguire, non poche.

Dobbiamo fornire le nostre generalità ai ristoranti o alle palestre, dobbiamo farci provare la temperatura prima di entrare nei negozi, evitare gli assembramenti, portare la mascherina (anche all'aria aperta fino a nuova disposizione), prenotare prima da parrucchieri ed estetisti. Dovremo, inoltre, stare lontani almeno un metro. Due se si sta facendo sport o qualsivoglia tipo di attività fisica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, non è finita qui. Però possiamo dire addio all'autocertificazione. A meno che non si voglia varcare il confine francese, l'unico caso in cui, al momento, potrebbe essere richiesta. Ma siccome è tutto in fieri e i vari stati stanno prendendo decisioni in questi giorni, accontentiamoci di sapere che per spostarsi in Italia l'autocertificazione non servirà più.