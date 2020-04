"Il contribuito di tutti": ecco l’auto prestata gratuitamente da un concessionario alla protezione civile di Como

Una Volvo XC40 è arrivata questa mattina, 15 aprile, a Palazzo Cernezzi, ad approfittare del prestito non sarà però direttamene il Comune ma la protezione civile.

Data in comodato d’uso gratuito dal concessionario Autopremier4 di Como, l’auto sarà utilizzata dai volontari per svolgere servizi dedicati principalmente agli anziani e alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’accordo tra l’amministrazione comunale e il concessionario, nell’abito di un progetto più ampio che vuole promuovere il contributo che ciascuno – aziende, enti, singoli cittadini o associazioni – può dare in questo momento difficile.