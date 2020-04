L'assessore regionale scrive alle polizie locali: "Intensificate i controlli durante la Pasqua"

Proprio per la sua vocazione turistica, Como è particolarmente toccata dall'appello che l'assessore regionale Riccardo De Corato fa alle polizie locali di tutti i comuni lombardi. Intensificare i controlli durante il periodo pasquale, per evitare che il desiderio di socializzazione porti i cittadini a dimenticare il delicato e rischiosissimo momento che stiamo attraversando.

Attenzione soprattutto a quelle strade che conducono a zone di villeggiatura, seconde case ma anche semplicemente luoghi di particolare bellezza, dove i lombardi sono soliti passare la giornata di Pasquetta, per esempio. Allora ecco che il Lario diventa una zona particolarmente sensibile: laghi, campagna e montagne, questo l'elenco fatto proprio dall'assessore riguardo ai luoghi di villeggiatura più a rischio.

Nella lettera De Corato ricorda anche che le polizie locali hanno ricevuto recentemente dalla Regione importanti stanziamenti di fondi proprio per intensificare il loro lavoro quotidiano durante l'emergenza coronavirus.

