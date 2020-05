Doccia fredda per turismo e commercio a Como: la frontiera con il Ticino non riprirà il 3 giugno

Una vera e propria doccia fredda per il territorio comasco è arrivata dal Ticino con le dichiarazioni rilasciate alla tv elvetica da Norman Gobbi, presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino. Gobbi, infatti, ha spiegato che il Ticino non riaprirà la frontiera con l'Italia per scopi non lavorativi il 3 giugno, come annunciato dal premier italiano Giuseppe Conte: "L’Italia non ha concordato la data del 3 giugno neanche con l’Unione europea, che ha invece fissato la riapertura della libera circolazione al 15 giugno . Dunque, se l’Italia dovesse aprire, la Svizzera non apre di sicuro. I dati dei contagi non sono ancora rassicuranti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un brutto colpo per il commercio e il turismo lariano. Infatti, da una parte la clientela svizzera rappresenta una buona parte del fatturato per molti negozi, dall'altra parte il territorio elvetico rappresenta una comoda via per raggiungere il Lago di Como (e l'Italia in generale) dalla Germania e da altri Paesi del centro e nord Europa.