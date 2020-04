Un’ambulanza per Croce Azzurra da Amici di Como e Gruppo Bolton

La situazione è straordinaria e occorrono risposte staordinarie. Gli Amici di Como e il Gruppo Bolton (azienda associata ), con la donazione ulteriore di alcuni associati, hanno risposto “presente”. In linea con la missione statutaria di essere utile al territorio, l’associazione ha promosso il progetto “Aiutiamo Como” per portare un significativo contributo a chi opera ogni giorno nel campo della emergenza sanitaria.

Insieme a Croce Azzurra, storico partner di Amici di Como, sono stati identificati e realizzati due obiettivi ritenuti validi ed estremamente utili ora, ma anche nel futuro, quando l’epidemia sarà sotto controllo.

Il primo è l’acquisto di una barella per il trasporto in ambulanza di pazienti affetti da patologie altamente infettive da effettuare in bio-contenimento a cui si aggiunge un apparecchio per la ventilazione forzata. L’utilizzo di questi dispositivi è fondamentale per poter trasferire i malati all’interno di un ambiente protetto e garantire la sicurezza dei volontari soccorritori e dei conducenti dell’ambulanza.

Un aspetto di grande importanza è dato dal fatto che, anche dopo l’emergenza da Covid-19, questa attrezzatura sarà ancora di grande utilità per il trasporto di pazienti affetti da altre malattie altamente infettive purtroppo sempre presenti, quali ad esempio la meningite. Un intervento, quindi, destinato a restare nel tempo, effettuato grazie al gruppo Bolton.

Il secondo obiettivo è l’acquisto di un’ambulanza, per ora dedicata ai trasporti con la barella in bio-contenimento che, successivamente, andrà ad aumentare il parco mezzi della Croce Azzurra, sempre in prima linea in un servizio sanitario che continua ad impegnare in modo intenso volontari e personale. Un altro intervento quindi che, al di là dell’emergenza sanitaria, sarà di utilità per il territorio, effettuato grazie all’intervento diretto dell’associazione e a quello volontario di alcuni associati

“Per raggiungere questi obiettivi - spiega Silvio Santambrogio, presidente di Amici di Como - l’Associazione ha messo a disposizione un consistente contributo, a cui si sono aggiunte le donazioni di una raccolta fondi scattata spontaneamente con grande generosità fra gli associati. Il risultato: i progetti sono stati realizzati entrambi in brevissimo tempo. Siamo soddisfatti che queste due attrezzature siano pronte a operare proprio in questi giorni pasquali andando a rafforzare il servizio di emergenza sanitaria con tecnologie di cui il territorio aveva necessità e che in futuro possano ancora essere utili. Ringrazio Croce Azzurra e soprattutto gli Associati di Amici di Como che, pur in un momento di grave preoccupazione, hanno trovato, come sempre, e come nello spirito dell’Associazione, la forza di pensare agli altri e di contribuire con preziose e determinanti risorse”.

“L’idea è arrivata subito dopo l’annuncio che la Lombardia era da considerarsi zona rossa - commenta il coordinatore di Amici di Como, Daniele Brunati - l’associazione doveva essere presente per aiutare la Città, il territorio e il Corpo Sanitario. Nostro dovere era fare in fretta vista la situazione. Dopo aver sentito Consiglio e Presidente, in tempo zero ho coinvolto gli associati. Le risposte alla nostra richiesta di aggiungere i loro contributi volontari a quello dell’Associazione sono state immediate. In particolare il Gruppo Bolton da subito si è reso disponibile a sostenere i costi di un attrezzatura di bio-contenimento per il trasporto del pazienti gravi. Oggi, con il cuore gonfio di orgoglio per l’opportunità di coordinare un’associazione ricca di aziende guidate da uomini e donne che da sempre rispondono con estrema generosità quando esiste un problema per la collettività, consegniamo il nostro regalo nei giorni che coincidono con la santa Pasqua. Grazie a tutti.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.