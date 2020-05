Anche a Como l'ambulanza bio-contenitiva

E' operativa dal 30 aprile l'ambulanza biocontenitiva per il soccorso e trasporto di malati affetti da Covid-19 (e non solo). Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie al contributo dei tanti cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi e all’aiuto dell’associazione Amici di Como che ha mobilitato tutti i suoi partner al fine di sostenere questo ambizioso progetto e al contributo di Bolton Group.

Soddisfatto anche il presidente nazionale Anpas il virologo Fabrizio Pregliasco, che è intervenuto alla presentazione della nuova ambulanza presso la sede della Croce Azzurra di Como.

"Sappiamo che il Covid-19 è molto contagioso - spiegano dalla Croce Azzurra - e se in ospedale possono essere create intere aree dedicate ai pazienti affetti dal virus, isolate da quelle con pazienti affetti da altre patologie, in ambulanza questo non è possibile. Poter contare su di un mezzo dedicato ci permetterà di tutelare meglio la salute dell'intera comunità, limitando al massimo la possibilità di contagio".

Il mezzo "girerà" in base alle necessità su tutto il territorio coperto dai soccorritori della Croce Azzurra che oggi conta un organico di 535 persone di cui 491 volontari.