Come aiutare l'ospedale Valduce di Como

Anche l'ospedale Valduce, come tutti gli ospedale della Lombardia, si trova oggi in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il Valduce si è prontamente attivato e in pochi giorni nel pronto soccorso è stata allestita una postazione di check point sanitario ed un’area specifica, al fine di individuare e distinguere percorsi definiti per garantire la sicurezza dei pazienti.Sono state adibite sale operatorie come posti aggiuntivi di Terapia Intensiva e si è dedicato un intero reparto di degenza già operativo per pazienti Covid19. L’accesso per la donna in gravidanza e per il paziente pediatrico è tutelato.

Per poter garantire tutto ciò l’ospedale Valduce ha investito le proprie risorse per l’acquisto di nuovi ventilatori, monitor, strumentazione sanitaria e dispositivi di protezione individuale. A tal fine la srtruttura ha chiesto alla cittadinza un contributo per acquistare ulteriori apparecchiature medicali e dispositivi per la protezione degli operatori e anche dei pazienti che accedono ai nostri servizi. Per dare il proprio contributo si può visitare il link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-valduce-l039ospedale-di-como oppure si può effettuare una donazione al seguente IBAN: IT87B0521610900000000013295 (Credito Valtellinese Causale: Emergenza COVID19).