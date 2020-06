Bollettino coronavirus, sui social commenti al vetriolo sui nuovi dati

Nelle ultime 24 ore in tutta la regione sono stati effettuati solamente 3.410 tamponi. Di questi +84 sono risultati positivi (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri). Como da molti giorni si mantiene su numeri bassi: +3 nuovi casi oggi, 4 giugno. Ieri erano +10.

Le persone attualemente positive al coronavirus in Lombardia sono 20.224, 89.526 dall'inizio della pandemia ad oggi. Le vittime aumentano a 16.201, 29 in più rispetto a mercoledì.

Positivi i dati sui guariti e dimessi, che aumentano di 55 unità. Altrettanto buono è il numero dei pazienti in terapia intensiva che cala di -6 persone, oggi restano 125 persone in intensiva. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 2.954 (-41).

Le polemiche sul numero di tamponi

Inutile negare che, specie negli ultimi giorni, il numero dei tamponi eseguiti sia davvero calato. Questo impedisce chiaramente una lettura statistica dei dati. Molte le peroteste social, sotto le info iconografiche della Regione, con commenti spesso sarcastici.

«400 tamponi??? Dovreste farne almeno uno su 250 abitanti, cioè almeno almeno 40 mila al giorno...neanche un decimo, l'8,5% delle analisi richieste...poi dopo uno si chiede come mai è capitato in Lombardia...è capitato dove le cose sono funzionate peggio. In Italia oggi 50 mila tamponi e in Lombardia solo 3400, il 6,8% del totale italiano. Piccolo particolare: in Lombardia oggi è stato diagnosticato il 50% dei nuovi positivi...in queste cifre sta la risposta», scrive T.V.

«Bene vedo che avete smesso di fare i tamponi. Ottimo metodo per eliminare il virus. Grandi!», il pensiero di J.E.E.

Ma sono anche in molti a dire che è ora di essere ottimisti, stare sempre attenti, ma cercare di andare avanti e pensare che, se non sono stati fatti tanti tamponi forse il motivo è che non era necessario. Ai posteri l'ardua sentenza...

