Riaprono le librerie, ecco le regole da Feltrinelli e Ubik

Da lunedì 4 maggio a Como tornano finalmente ad aprire anche le librerie. Di seguito le indicazione per accedere agli store fornite da Feltrinelli e Ubik.

Feltrinelli

Gli orari di apertura saranno dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

La priorità rimane la sicurezza, dei librai e dei lettori: per questo la riapertura segue le indicazioni e le direttive dei nostri tecnici e delle istituzioni regionali.

- l’ingresso sarà scaglionato, in libreria potranno essere presenti un numero limitato di persone per volta, oltre ai librai;

- Sarà necessario per i clienti indossare la mascherina;

- Verranno forniti all’ingresso dalla libreria guanti monouso e gel disinfettante;

- All’interno della libreria dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

- L’ingresso in libreria è consentito una persona per volta e potrà, in ogni caso, entrare un solo componente della famiglia.

Ubik

In questi giorni ci siamo impegnati a rendere la libreria un luogo più sicuro per tutti, per poter riaprire domani puliti e sanificati. Come immaginate, riapriremo in un contesto generale e lavorativo completamente mutato e delicatissimo.

Chiediamo a tutti gli amici che verranno a trovarci, per la sicurezza di tutti, di mettere in pratica poche semlici regole:

- Entrate indosando mascherina e guanti, dopo aver igienizzato le mani all'ingresso (non preoccupatevi se ne siete sprovvisti, vi forniamo tutto noi!)

- Attendete con pazienza qualche minuto se necessario, perchè gli ingressi saranno contingentati in base al numero di persone già presenti in libreria

- Mantenete la distanza di sicurezza di almeno un metro da noi e dagli altri clienti



Da parte nostra, ci impegnamo a lavorare in due gruppi separati alternati su mattine e pomeriggi, osservando un orario spezzato che ci permetterà di sanificare i locali almeno due volte al giorno. Vi aspettiamo quindi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 9 alle 13.