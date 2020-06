Il 2 giugno a Como: immagini di normalità

Folla in centro città e sul lago in occasione del 2 giugno. Orde di comaschi e di visitatori provenienti da fuori città si sono riversate a Como per godere di una fantastica giornata di sole. Gelaterie, bar e traghetti hanno visto tanta gente quanta non ne vedevano forse dalla scorsa estate.

In attesa della riapertura dei confini tra regioni migliaia di lombardi provenienti da fuori provincia hanno scelto il Lago di Como come meta per trascorrere qualche ora di spensieratezza. Le immagini scattate raccontano di una normalità della quale in molti si erano quasi dimenticati. Sarebbe potuto sembrare un giorno come ce n'erano tanti prima della pandemia, non fosse stato per le immancabili mascherine sul volto di tutti.