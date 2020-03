Coronavirus, stretta in Svizzera: chiusi 9 valichi dall'Italia

La morsa si stringe sempre di più, soprattutto dopo l'uamento di casi di contagio da corinavirus anche in Canton Ticino. Lunghe code già questa mattina per entare in Svizzera Christian Bock, direttore dell'Amministrazione federale delle dogane, ha aggiornato la stampa sulle misure adottate lungo il confine con l'Italia: "Da ieri è attivo un monitoraggio per far rispettare il decreto italiano. Sono 83 i punti di controllo. Chi non si reca qui per lavoro viene invitato a tornare in Italia. In Ticino si è quindi deciso di chiudere 9 dogane con l’Italia, mantenendo il monitoraggio solo alle dogane principali: è una misura tecnica, non si tratta di una chiusura delle frontiere», ha chiarito.