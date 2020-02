Coronavirus: si arrende anche il Carnevale di Schignano, non era mai successo

Una storia lunga secoli. Una festa che a Schignano è attesa dai bambini e dalle famiglie di questa comunità con più eccitazione del Natale. Ci si prepara per mesi ma quest'anno, dopo la consueta sfilata di sabato scorso, la festa più bella, quella del martedì grasso, per la prima volta non ci sarà: il coronavirus ha "contagiato" anche il Carnevale di Schignano. Di oggi, infatti, il comunicato ufficiale che annulla l'evento di martedì 25 febbraio.

"In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e recepite sia da Regione Lombardia sia dalla Prefettura di Como, anche il Carnevale di Schignano si ferma. Martedì 25 febbraio sarà annullata la tradizionale festa del “martedì grasso”. Neve, pioggia, freddo, gelo, avevano mai fermato il Carnevale. Ma questa volta era doveroso rispettare il protocollo dell’Autorità pubblica, dando un personale contributo al contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus. Nella giornata di ieri, pertanto, con un apposito comunicato dell’associazione La M.A.Sche.R.A., gli organizzatori dell’edizione 2020 del carnevale di Schignano hanno reso nota la decisione, sofferta ma responsabile".