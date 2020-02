Coronavirus: sospesi tutti gli eventi a Como

Tutto chiuso l'ordinanza della Regione Lombardia che impone di adottare misure cautelari di prevenzione per arginare il diffondersi del Coronavirus non fa sconti a nessuno. Chiusi cinema, teatri, locali dove si fa musica dal vivo. E oggi arriva una pioggia di comunicati che annunciano l'annullamento di tutti gli eventi in programma questa settimana: fino a sabato 1 marzo compreso tutto cancellato. Tutto chiuso: per almeno una settimana niente prosa, musica, film. Tutti a casa. La città diventa un deserto. Di seguito il comunicato del Sociale di piazza Verdi.

"Il Teatro Sociale di Como comunica che tutte le attività sono sospese fino all’1 marzo compreso, secondo l’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana, in accordo con il Ministro della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. La biglietteria di piazza Verdi resterà chiusa fino all’1 marzo, ma si potrà contattare il botteghino telefonicamente al numero 031/270170 secondo i consueti orari (martedì e giovedì ore 10.00-14.00, mercoledì e venerdì ore 16.00-20.00, sabato ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00). Al più presto saranno comunicati i dettagli per una riprogrammazione degli appuntamenti sospesi. Per ogni aggiornamento si prega di consultare il sito www.teatrosocialecomo.it e i social media del Teatro".