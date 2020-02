Coronavirus, scuole chiuse a Como tutta settimana

Scuole, musei e cinema chiusi. E' arrivata l'ordinanza della Regione Lombardia che impone di adottare misure cautelari di prevenzione per arginare il diffondersi del coronavirus. In Prefettur a Como nella mattina del 23 febbraio 2020 si è tenuto un vertice con i sindaci dei principali Comuni comaschi e con i rappresentanti delle forze dell'ordine. Le amministrazioni comunali hanno ordinato di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, come il carnevale di Como e di Cantù. Come preannunciato dall'assessore alla Sicurezza Elena Negretti le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per tutta la settimnana,

L'assessore Negretti ha però tenuto a precisare che, anche a seguito dell'incontro che si è svolto in Prefettura, per il momento il territorio comasco non risulta coinvoilto dal contagio del virus cinese.