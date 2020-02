Coronavirus, non solo le scuole: dalle 18 chiusi pub e discoteche, non i ristoranti

Non solo le scuole, dalle 18 di oggi pomeriggio, 23 febbraio 2020 la Regione Lombardia prende un altro provvedimento per prevenire e fermare il coronavirus: "Abbiamo disposto la chiusura dalle ore 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento o svago, non i ristoranti, quindi pub e discoteche, luoghi dove si trovano molte persone". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, come riportato anche su La Repubblica.

Scuole, musei e cinema chiusi. E' arrivata l'ordinanza della Regione Lombardia che impone di adottare misure cautelari di prevenzione per arginare il diffondersi del coronavirus. In Prefettur a Como nella mattina del 23 febbraio 2020 si è tenuto un vertice con i sindaci dei principali Comuni comaschi e con i rappresentanti delle forze dell'ordine. Le amministrazioni comunali hanno ordinato di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, come il carnevale di Como e di Cantù. Come preannunciato dall'assessore alla Sicurezza Elena Negretti le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per tutta la settimnana,

L'assessore Negretti ha però tenuto a precisare che, anche a seguito dell'incontro che si è svolto in Prefettura, per il momento il territorio comasco non risulta coinvoilto dal contagio del virus cinese.

Aggiornamento 23 febbraio 2020, ore 15.10

In attesa degli sviluppi della situazione coronavirus anche tutte le sedi di Confesercenti di Como, Cantù, Erba, Lomazzo e Saronno saranno chiusi fino a domenica 1 marzo