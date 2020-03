Coronavirus, chiuse le scuole in tutta Italia fino a metà marzo? Decisione nelle prossime ore

Emergenza coronavirus, alla fine il governo ha disposto la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. Ma gli effetti del virus sul mondo politico e sociale potrebbero essere anche altri.

La decisione di chiudere scuole e università scatterà da domani, per l'ufficialità sembra sia questione di ore. Il ministro della Sanità Azzolina sta consultando ancora il comitato scientifico. Per prendere questa decisione definitiva il Governo si è infatti affidato alla consulenza della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato di optare per la chiusura per almeno 30 giorni degli eventi sportivi e delle manifestazioni in tutta la penisola. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, non aveva nascosto di essere favorevole alla chiusura di tutte le scuole e università in Italia.

"Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione. Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri avrebbe deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus.