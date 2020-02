Coronavirus, un caso anche in Ticino: è un 70enne contagiato a Milano

C’è un primo caso di coronavirus in Svizzera e più precisamente in Canton Ticino. Lo hannio reso noto le autorità elvetiche che hanno poi dato maggiori informazioni in conferenza stampa alle 17 del 25 febbraio 2020. L'uomo infetto è un 70enne che sarebbe stato contagiato a Milano nel corso di una manifestazione che si è svolta il 15 febbraio. I primi sintomi li avrebbe manifestati già il 17 febbraio. Attualmente sarebbe stabile e secondo le autorità elvetiche non ci sarebbero rischi per la popolazione..

Il primo caso di contagio confermato è stato quindi acclarato in Ticino dal laboratorio di Ginevra che gestisce le analisi di tutti i pazienti sospettati di aver contratto il virus cinese.

Ieri le autorità svizzere aveva deciso di non introdurre alcun tipo di restrizione, vedremo se ci saranno novità. Seguono aggiornamenti.