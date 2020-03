Coronavirus, l'Oms dichiara la pandemia

È stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra a fare queste affermazioni.

Ecco le sue dichiarazioni: «La parola pandemia non può essere usata con leggerezza perchè può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così, descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l'Oms e cosa i Paesi devono fare, e questa è la prima pandemia causata da un coronavirus". Nei prossimi mesi, ha continuato il direttore generale dell'Oms, "ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più". Il direttore dell'Oms ha poi chiesto a tutti di agire insieme in questa situazione, con calma per fare sempre le cose più giuste. Ha infine ringraziato l'Italia, la Corea del Sud e l'Iran per le misure adottate.