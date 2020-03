Lombardia chiusa: nessuno esce se non per motivi di emergenza

Nel nuovo decreto del governo c'è il divieto di ingresso e uscita dalla Lombardia e altre 11 province. Le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Leggi il decreto

Anche all'interno dei medesimi territori ci saranno delle limitazioni. Queste limitazioni valgono fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe

I divieti

Si potrà entrare ed uscire dalla Lombardia soltanto per gravi ed indifferibili motivi, di famiglia, personali e di lavoro. Le scuole saranno chiuse, le attività sciiistiche sospese così come gli eventi pubblici. Saranno chiusi i musei, le palestre, i teatri, le piscine e altro ancora. Potranno invece rimanere aperti i bar, i ristoranti e le attività commerciali, ma solo a patto di riuscire a fare rispettare la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra. I centri commerciali, nel fine settimana, dovrebbero essere chiusi per evitare assembramenti.

Allegati