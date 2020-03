Coronavirus e mezzi di trasporto: a Como e provincia sui bus apre solo la porta posteriore

La decisione delle aziende di trasporto locali segue ovviamente la direttiva imposta dal Consiglio dei Ministri e riguarda tanto il trasporto urbano quanto quello extraurbano. 3 le manovre fondamentali che servono a tutelare non soltanto la salute dei passeggeri ma soprattutto quella degli autisti, particolarmente esposti altrimenti al contagio, visto che si trovano per diverse ore in uno spazio chiuso con decine di estranei.

Apertura delle porte

Per fortuna a Como e provincia la stragrande maggioranza dei bus hanno due o tre porte, quindi nessuna difficoltà a rispettare la norma aprendo soltanto quella centrale e quella posteriore e lasciando invece chiusa quella anteriore. Nei rari piccoli bus con una porta soltanto, i passeggeri salendo dovranno rispettare la distanza dall'autista e andare direttamente a sedersi sul fondo, rispettando la distanza di un metro dagli altri passeggeri.

Autista isolato

Lo spazio riservato alla guida e un raggio sulla parte destra di più di un metro sono invalicabili. Un nastro segnala questa distanza e invita i passeggeri a non superarla. Si tratta di una distanza di minima sicurezza, perché in realtà, lo ribadiamo, l'ideale sarebbe sedersi il più distante possibile dall'autista e dagli altri passeggeri.

Niente biglietto a bordo

Primo problema del pagare il ticket direttamente sul bus è dato dal fatto che nella stragrande maggioranza dei casi la macchinetta si trova proprio alle spalle dell'autista, secondo problema il possibile assembramento delle persone che salendo a un'unica fermata si “ammucchierebbero” intorno alla macchinetta per fare il biglietto. Quindi niente ticket a bordo, il che sicuramente rappresenterà un cambio di abitudini per coloro che usano i mezzi in modo saltuario ma ripetuto, a tutti loro le aziende di trasporti ricordano che è possibile invece acquistare i titoli di viaggio attraverso tutti gli altri consueti canali.