Coronavirus, primi casi in Lombardia: a un'ora da Como tre paesi "in isolamento"

Sono Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo i 3 paesi per cui la Regione ha chiesto con “indicazione perentoria” ai cittadini di non uscire di casa, il suggerimento arriva a scopo precauzionale. Le persone invece direttamente entrate in contatto con il 38enne risultato positivo per primo in Lombardia al test sono tutte in quarantena. Ma facciamo un passo indietro.

Il Coronavirus in Lombardia

Sono 6 le persone che nel momento in cui scriviamo risultano contagiate da Coronavirus in Lombardia. Il primo caso è quello di un 38enne di Lodi che aveva manifestato i primi sintomi già il 15 febbraio. Sono poi risultati positivi anche la moglie e uno stretto conoscente, che con lui condivideva l'attività sportiva, tutti più o meno coetanei. Attualmente il primo contagiato è ricoverato a Codogno in terapia intensiva per polmonite e le sue condizioni sarebbero troppo critiche per essere trasportato all'ospedale Sacco di Milano, dove invece attualmente sono ricoverati l’amico e la moglie. Secondo il racconto di quest’ultima, il marito avrebbe incontrato a inizio febbraio un amico, manager di un'azienda della zona, che era rientrato dalla Cina il 21 gennaio. Non si sa ancora se quest’ultimo individuo, che potrebbe essere il paziente zero, di fatto lo sia, poiché attualmente le sue condizioni di salute sono buone e soltanto il tampone potrà stabilire se abbia contratto il virus e sia poi guarito.

I controlli

Intanto è stato fatto il tampone a 150 persone che sono entrate in contatto con l'uomo oggi ricoverato a Codogno. Negli ultimi giorni sono risultate positive altre tre persone, che si sono presentate al pronto soccorso con un quadro clinico simile a quello della polmonite. Provengono tutte dalla stessa zona del Lodigiano del paziente più grave.

Le raccomandazioni della regione

Valide in particolar modo per i residenti del Lodigiano, sono da tenere in considerazione anche se si abita nel resto della Lombardia: “Coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”.