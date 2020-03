L'assessore regionale Gallera: "Lombardi, state a casa"

Finora gli appelli per rimanere a casa erano stati fatti solo agli anziani, ma oggi, con la situazione che sembra precipitare, con i contagi da coronavirus che non si fermano ancora, e con il probabile ampliamento delle zone rosse in Lombardia, arriva l'invito ai cittadini lombardi di stare a casa.

Lo ha detto con un video messaggio sulla sua pagina Facebook l'assessore regionale alla sanità Giulio Gallera: «Sono giornate bellissime, i lombardi sono gente dinamica che ama vivere e socializzare. Ma in questo momento vi è la necessità che ognuno adotti stili di vita consapevoli. Bisogna stare a casa, bisogna evitare gli assembramenti, bisogna attuare il distanziamento sociale. È fondamentale se vogliamo sconfiggere il coronavirus e questa infezione che si sta propagando in tutta la regione». È l'appello ai cittadini lanciato su Facebook dall'assessore al Welfare Giulio Gallera.