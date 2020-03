Coronavirus, un'altra settimana di passione tra divieti e chiusure

Per Como e la sua provincia sarà un'altra settimana difficile. Dopo la decisione di Regione Lombardia di chiudere le scuole fino a sabato 7 marzo, provvedimento convalidato da Roma, in tema di coronavirus il Governo ha emanato un decreto con alcune norme e restrizioni valide per la cosiddetta zona gialla della quale fa parte anche il nostro terriotorio.

Ecco le norme più importanti

Anche questa settimana, fino a domenica 8 marzo, sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le trasferte dei tifosi. Il decreto consente invece lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse. Sono annullate anche tutte le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche restano ancora chiusi.). L'apertura dei luoghi di culto sarà invece condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le scuole di ogni ordine e grado, come detto, resteranno chiuse.

Per quanto riguarda Iimusei saranno aperti a condizione che assicurino l'ingresso con modalità di fruizione contingentata. Bar e ristoranti potranno espletare i loro servizi alla sola condizione di servire solo clienti ai tavolini con gli stessi che dovranno restare a un metro di distanza. Ci sarà una limitazione dell'accesso dei visitatori alle strutture di degenza. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. In Lombardia e quindi anche in provincia di Como resteranno chiuse palestre, centri sportivi e termali. Gli uffici giudiziari potranno avere un orario ridotto.

Centri Vaccinali

I Centri Vaccinali di Bellagio, Campione d'Italia, Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Fino Mornasco, Locate Varesino, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco, Ponte Lambro, Porlezza, restano chiusi fino all'8 marzo. Fino ad allora sono pertanto sospese tutte le tipologie di vaccinazione.

Fino all’8 marzo sono sospese anche le vaccinazioni in co-pagamento effettuate nei Centri di Como, Cantù ed Olgiate Comasco.

Sportello Scelta Revoca

Se pur con limitazioni nell’accesso dei visitatori, riaprono a partire dal 2 marzo gli sportelli di Scelta e Revoca di Campione d'Italia, Cantù, Centro Valle Intelvi, Como, Lomazzo, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco, Ponte Lambro, Porlezza.

Commissioneinvalidi Commissione Patenti

Riprendono dal 2 marzo le attività ambulatoriali di Medicina legale, ossia le sedute della Commissione Invalidi e della Commissione Patenti e le attività di sportello correlate. Gli accessi dovranno essere programmati e si darà priorità alle prestazioni non differibili.

Ospedale solo per malati di Coronavirus

Regione Lombardia, inoltre, su indicazione dell’OMS sta valutando di dedicare un ospedale esclusivamente ai malati di Coronavirus. Intanto in ogni ospedale è stato disposto che venga effettuato il tampone ad ogni soggetto che si presenti con i sintomi di una patologia respiratoria. E’ infatti importante preservare il personale sanitario che oggi rappresenta il 10% dei contagiati.