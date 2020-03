Coronavirus a Como: cosa si può fare e cosa no

Per quanto il decreto del Consiglio dei Ministri abbia cercato di prevedere e regolamentare ogni situazione, sono talmente tante le specifiche dei singoli individui e dei singoli territori che molte restano le domande e la confusione su cosa si possa o non si possa fare oggi che tutta l'Italia è zona rossa.

Cerchiamo allora di fare chiarezza, puntando l’obbiettivo sulla provincia di Como.

Ci si può allontanare dal proprio comune restando però in provincia di Como?

No. Cioè “bisogna evitare ogni spostamento”, il che vuol dire che se non è assolutamente necessario per motivi di lavoro o di salute o ancora di impellente approvvigionamento alimentare - in casa non abbiamo più nulla da mangiare - non ci si può muovere.

Che cosa però sia “assolutamente necessario” non è sempre chiaro: la visita ai famigliari anziani ma non inabili non lo è, andare a prendere i figli a casa dell'ex-coniuge, sì. Sono decine i casi per cui la norma si sta scrivendo di ora in ora.

Ci si può incontrare all’aperto?

Assolutamente no. Molti comaschi in questi giorni si sono chiesti sui social se fosse possibile incontrarsi al parco o sul lungolago. No, non è possibile, è vietato qualunque tipo di assembramento.

Negozi, centri commerciali, servizi e locali

Tutti chiusi nel week end, per decreto. Ma la Confesercenti di Como per esempio, ha invitato i propri aderenti a un atto di coscienza civile, restando chiusi sempre se non forniscono servizi indispensabili (alimentari e farmacie). In ogni caso, secondo le autorità, assolutamente inutile l'assalto ai supermercati: "l'approvvigionametno alimentare sarà sempre e comunque garantito".

Idealmente restano attivi anche i servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti, ma molti a Como hanno scelto di chiudere. Fermi i servizi sanitari complementarti come l'osteopatia.

Bar e ristoranti possono aprire dalle 6 alle 18 - con obbligo di distanza di almeno un metro fra i tavoli e senza servizio al banco - pena la sospensione dell'attività.

Sport

Palestre, piscine e affini sono chiuse. Praticare sport è possibile all’aperto, restando nella propria zona, da soli e rispettando le distanze di sicurezza quando si incontra qualcuno.

Chiusi anche gli impianti sciistici.

Lavoro

Fermo restando che si tratta di uno dei pochissimi motivi per cui è consentito muoversi anche fuori provincia, tanto il decreto quanto le autorità di Como e provincia hanno chiesto alle aziende la massima elasticità su congedi e home working. Quindi tutti possono rivolgersi al proprio datore di lavoro e domandare quali possibilità l’azienda abbia previsto.

Luoghi di culto

Le cerimonie a Como e provincia sono tutte sospese ma le chiese possono restare aperte si abbastanza grandi da garantire la distanza fra le persone.