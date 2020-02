Coronavirus a Como: paziente infetto trasferito all'ospedale Sant'Anna

Il coronavirus è arrivato anche a Como. Un uomo infetto, proveniente dal Lodigiano, è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. A disporre il trasferimento è stata Areu Lombardia (Agenzia regionale emergenza e urgenza). L'uomo è arrivato a San Fermo nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2020 intorno alle ore 3 ed è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, uno dei presidi che compongono la rete regionale per la gestione di episodi sospetti e il ricovero di eventuali casi di coronavirus. "Le procedure di presa in carico attivate sono in coerenza con i protocolli e le linee guida nazionali ed internazionali - hanno fatto sapere dall'azienda ospedaliera - Il paziente che non presenta al momento febbre ed è tranquillo, necessita, per una pregressa patologia, di essere sottoposto a dialisi".