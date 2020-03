Gallera: "Como tra le due province meno colpite dal coronavirus". Ma l'allerta resta altissima

L'assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella conferenza stampa delle ore 18 del 10 marzo 2020 ha fatto il punto sulla situazione coronavirus. Molti i dati riguardanti i contagi, i medici, gli infermieri e le risorse economiche stanziate. Passando in rassegna ogni provincia per spiegare quale sia la situazione per ciascuna ha detto che Como "è una delle due province che ad oggi in qualche modo sembrano essere state preservate in questa fase". Il numero di contagi segnalati da Gallera nel Comasco è di 47 (solo due casi al momento sono in cura all'ospedale Valduce). Per Sondrio, invece, i casi sono solo 7.

Sebbene il trend dei contagi ha fatto segnare un rallentamento nel trend di crescita, Gallera ha tenuto a precisare che ciò potrebbe dipendere solo dal fatto che alcuni laboratori non avevano ancora reso noti i risultati dei test sui tamponi effettuati prima delle ore 18 della conferenza stampa.