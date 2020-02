Coronavirus, i bar possono rimanere aperti dopo le 18

Piccola ma positiva notizia per molti esercenti di Como messi in difficoltà dall'emergenza coronavirus e dalle relative restrizioni per limitare l'infezione. Da oggi i bar di Como e della Lombardia potranno restare aperti anche dopo le 18. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

"I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande - si apprende dal sito di Regione Lombardia - non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio".

"Nei ristoranti - chiarisce la Nota - puo' entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che effettuano servizio al tavolo e non al bancone".