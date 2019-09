Sull'autostrada tra Como e il confine al via controlli misti di polizia italiana e svizzera

Sono iniziati oggi, mercoledì 18 settembre 2019, lungo la fascia di confine, i servizi di pattugliamento congiunti di polizia italiana e svizzera.

I servizi, effettuati in modo coordinato dagli agenti del compartimento della Polizia stradale per la Lombardia e del V Reparto Gendarmeria della Polizia cantonale, s'inseriscono nell'ambito dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale svizzero, firmato nell'ottobre 2013, e secondo quanto previsto dall'Intesa per i servizi congiunti sulla rete autostradale lungo la fascia confinaria tra Italia e Svizzera, firmata il 30 gennaio 2019.

I pattugliamenti misti e i posti di controllo congiunti si svolgeranno sulla rete autostradale ricompresa nell'area tra la barriera di Como Grandate e lo svincolo di Mendrisio, ma potrebbero in futuro venire estesi fino a Turate per la parte italiana e al San Gottardo per quella svizzera. I servizi, che saranno effettuati due volte al mese, comprenderanno in particolare compiti di controllo e prevenzione nell'ambito del traffico pesante e dei veicoli commerciali, nonché interventi di primo soccorso in caso d'incidenti della circolazione stradale.