Decisione estrema del Conservatorio di Como: chi arriva dalla Cina a casa 14 giorni

È pubblicato addirittura in prima pagina, sul sito del Conservatorio di Como, l'avviso che invita gli studenti provenienti dalla Cina a non presentarsi a scuola per almeno 14 giorni dopo il rientro da un eventuale viaggio in oriente. Poi, a caratteri cubitali, il link al bollettino del consolato cinese sulla prassi del coronavirus.

Tantissimi sono i fattori che andrebbero tenuti presenti rispetto a questa decisione, in primo luogo il Conservatorio vanta diversi studenti asiatici, molti dei quali non sono residenti stabili – come invece succede per i bimbi delle scuole dell’obbligo - ma viaggiano spesso tra la Cina e l'Italia.