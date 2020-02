Presidio pro-studenti cinesi davanti al conservatorio di Como

Circa una cinquantina di persone con bandiere italiane e cinesi, hanno manifestato questa mattina, 6 febbraio, davanti al conservatorio di Como. Ha far scegliere il luogo probabilmente la controversa scelta dell’istituto musicale di pubblicare nella prima pagina del proprio sito la richiesta agli studenti di ritorno dalla Cina di astenersi dalla presenza a scuola per 14 giorni per evitare il contagio del Coronavirus.