Premio letterario Scritture di Lago: per partecipare c’è tempo fino al 15 luglio

Alla prossima selezione del premio Scritture di Lago, possono partecipare racconti inediti, ovvero mai pubblicati, neppure sul web, di lunghezza tra le 15mila e le 30mila battute, ambientati in una località reale e ben descritta dei laghi prealpini italiani e della Svizzera Italiana. I racconti devono essere spediti a questa mail in formato word, accompagnati, su un documento separato, da una breve sinossi con l'indicazione dei luoghi di ambientazione, dal curriculum vitae e dai dati personali dell’autore. Il premio è di 400 euro per il 1° classificato, 200 per il 2° e 100 per il 3°, come indicato nel bando, in cui si trovano anche tutte le informazioni necessarie.

Il concorso è organizzato dall’associazione “Lario In”, con il sostegno di “Banca Generali Private”, e patrocinato da diversi enti del Comasco e del Varesotto.

