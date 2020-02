Un concorso fotografico sul patrimonio artistico del ventennio

Il concorso organizzato da Maarc, associazione culturale comasca vuole porre l’attenzione sullo straordinario e complesso patrimonio architettonico appartenente al periodo che va dalla seconda metà degli anni '20 alla soglia della seconda guerra mondiale (1925/1945), opere che hanno lasciato un'impronta profonda nel tessuto urbano delle città italiane. Molti di questi edifici hanno subito adattamenti, trasformazioni, cambi di destinazione d’uso, super- fetazioni tali da averne compromesso la qualità originaria.

L'obiettivo è quello di contribuire a liberare questo patrimonio da letture ancora connotate da consi- derazioni politico-ideologiche, valutandolo in termini di qualità architettonica e di adeguatezza della risposta alla richiesta di tipi edilizi legati a funzioni rinnovate.

L'Associazione si prefigge inoltre di costruire ad ogni edizione del Concorso un archivio fotografico aggiornato di tale patrimonio, a partire dalle immagini pervenute.

SELEZIONE EDIFICI

Il bando individua una selezione di 239 opere (Elenco Edifici), realizzate tra il 1925 e il 1945, dislocate in 82 città, che interessano tutte le regioni italiane, privilegiando edifici legati alla pubblica amministrazione, quali palazzi di giustizia, uffici postali, sedi assicurative, stazioni, edifici pubblici di varia natura.

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare fotografi amatoriali e professionisti di qualsiasi nazionalità, purché abbiano com- piuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al premio. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. Si partecipa inviando fino a un massimo di 5 foto, che possono essere relative a uno solo degli edifici della selezione allegata al bando oppure a edifici diversi, sempre appartenenti alla selezione allegata.

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione, aperta dal 31.01.2020 sino alle ore 24.00 del 31.03.2020, è subordinata al pagamento della quota di iscrizione, così determinata:

- € 15 per la prima fotografia;

- ulteriori € 5 per ogni altra fotografia fino ad un massimo di 5 fotografie totali.

La quota di iscrizione potrà essere versata tramite:

Bonifico bancario intestato a:

ASSOCIAZIONE MADE IN MAARC CONCORSO PHOTOMAARC 2020 IBAN: IT03K0843010900000000262602

causale: Concorso Fotografico PhotoMAARC 2020

REGOLE GENERALI

1. La partecipazione al premio non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a compensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione

2. Il non rispetto di una qualsiasi delle indicazioni contenute nel regolamento comporta l’esclusione degli elaborati inviati.

3. Non verranno prese in considerazione le opere inviate senza scheda.

MATERIALE: PRESCRIZIONI

- sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero

- sono ammessi il fotoritocco e la post-produzione

- non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine

- fotografie in formato jpg

- dimensione del lato lungo min 1000 px e max 3000 px, a 100 dpi

- ogni file deve essere inferiore a 3 MB

- il nome del file deve tassativamente essere così composto:

nomecognome.numero corrispondente dell’edificio (vedi Elenco Edifici allegato)

sempio: Mario Bianchi partecipa con due foto, una di Milano (102) e una di Napoli (129). Saranno pertanto così nominate:

- mariobianchi.102

- mariobianchi.129

MODALITÀ DI INVIO

I file delle fotografie, insieme alla scheda di partecipazione allegata al bando (scaricabile anche dal sito www.photomaarc.com) e alla ricevuta di pagamento, devono essere inviate esclusivamente tramite email al seguente indirizzo:

photomaarc@gmail.com specificando nell’oggetto “PhotoMAARC 2020”.

SCADENZA DEL PREMIO

Le fotografie dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24.00 del 31 marzo 2020.

La segreteria del Concorso non sarà responsabile delle fotografie non pervenute nei termini indicati a causa di disguidi del sistema informatico.

ARTICOLO 10. GIURIA

La seguente Giuria, composta da autorevoli critici, architetti e fotografi professionisti e nominata da Made in MAARC, selezionerà le fotografie inviate e si esprimerà nel merito con giudizio insindacabile:

Presidente di Giuria: Lorenzo Degli Esposti, architetto

Componenti: Giulio Barazzetta, architetto

Roberto Borghi, critico d'arte Marco Introini, fotografo/architetto Luca Massari, fotografo

Maurizio Montagna, fotografo Giovanna Saladanna, grafico/architetto

ARTICOLO 11. PREMI

I vincitori saranno avvisati personalmente via mail o per telefono.

Non verrà stilata una classifica generale di tutte le opere non selezionate per la premiazione.

La Giuria selezionerà tre vincitori e avrà inoltre la facoltà di attribuire un numero di menzioni a discrezione

e segnalare tutte le opere che riterrà meritevoli.

- al primo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e premio di € 500,00;

- al secondo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e premio di € 200,00;

- al terzo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e premio di € 100,00;

- alle fotografie menzionate spetterà certificato a firma della giuria.

È inoltre prevista la pubblicazione di un ebook dedicato al Concorso, con un'ampia selezione delle opere inviate.

I tre vincitori e gli eventuali menzionati, saranno invitati alla cerimonia di premiazione presso una pre- stigiosa sede, tra le numerose architetture razionaliste di Como, e alla tavola rotonda sul tema del con- corso, in qualità di relatori insieme a qualificati studiosi e fotografi. In tale occasione, in relazione alla logistica appropriata all’edificio disponibile per l’evento, saranno esposte tramite supporto cartaceo e/o videoproiezione le immagini vincitrici, quelle menzionate e le più significative tra quelle pervenute.

ARTICOLO 12. PRIVACY

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 (vedi allegato)

ARTICOLO 13. COORDINAMENTO PREMIO E CONTATTI

COORDINAMENTO PREMIO: Lorenza Ceruti e Ebe Gianotti

CONTATTI: ogni informazione sul Concorso, compreso l'esito del Concorso stesso, sarà pubblicata sul sito: www.photomaarc.com e sarà diffusa presso gli organi di informazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare ESCLUSIVAMENTE: photomaarc@gmail.com