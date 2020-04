Como: il Comune ritira gratuitamente a domicilio gli scarti del giardinaggio

Eccezionalmente, visto il momento, il settore Ambiente del Comune di Como e Aprica Spa, effettueranno un servizio di raccolta degli scarti vegetali che della pulizia dei giardini e dal taglio dell’erba, ma non delle eventuali potature degli alberi. Il servizio sarà gratuito e a domicilio e rivolto a coloro che devono smaltire gli sfalci del proprio giardino e non possono ovviamente portarli alla piattaforma ecologica, chiusa per l’emergenza epidemiologica.

I cittadini che desiderano prenotare il ritiro possono fare richiesta chiamando il numero 031 252367 dalle 9 alle ore 14, dal lunedì al sabato.

Gli scarti dovranno essere messi, a scelta dei cittadini, in sacchi a perdere di qualsiasi colore, di capacità massima di 110 litri (cioè come i sacchi gialli usati per gettare la plastica) oppure dentro ai bidoni carrellati di solito utilizzati per la carta e per il vetro.

Il servizio è garantito fino al raggiungimento del limite di capacità organizzative e di capienza dei mezzi di Aprica; eventuali richieste ulteriori saranno messe in coda in ordine cronologico di arrivo.

